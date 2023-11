Peru nomeia novo chanceler após polêmica por reunião frustrada entre Boluarte e Biden

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/11/2023 - 23:07 Para compartilhar:

O governo do Peru nomeou um novo ministro de Relações Exteriores nesta terça-feira (7), em meio à controvérsia sobre uma reunião bilateral frustrada entre a presidente Dina Boluarte e seu contraparte americano, Joe Biden, em Washington na semana passada.

O novo chanceler é o acadêmico conservador Javier González-Olaechea, que assumiu o cargo durante uma cerimônia presidida por Boluarte no Palácio do Governo, de acordo com imagens da televisão estatal.

Conhecido por suas posições conservadoras, o novo ministro peruano substituiu Ana Cecilia Gervasi, que renunciou na segunda-feira às vésperas de sua convocação no Congresso.

A ex-chefe da diplomacia foi convocada para dar explicações sobre o encontro bilateral fracassado entre Boluarte e Biden, no âmbito da cúpula da Aliança para a Prosperidade Econômica nas Américas (Apep).

Membros do Congresso, tanto da esquerda quanto da direita, culparam a ex-chanceler por tê-los enganado para obter a autorização do Parlamento para a viagem de Boluarte, alegando que ela teria uma reunião protocolar com Biden sobre questões bilaterais.

O governo peruano não esclareceu se Biden conversou a sós com a presidente peruana, mas Lima divulgou fotos em que Boluarte aparece caminhando com seu homólogo em um corredor da Casa Branca.

Um funcionário do alto escalão da Casa Branca disse à AFP em Washington que os dois presidentes “tiveram uma conversa substancial separada durante a Apep”.

“Acreditamos que a participação deles na Apep terá um impacto positivo para o futuro do Peru”, afirmou a fonte.

O presidente americano recebeu na última quinta-feira no Salão Oval da Casa Branca seus homólogos da República Dominicana, Luis Abinader, e do Chile, Gabriel Boric, mas não Boluarte.

Formado em ciências políticas pela Universidade Católica da Argentina, González-Olaechea sugeriu em algum momento retirar o Peru do sistema interamericano de direitos humanos devido a um suposto viés ideológico de esquerda.

