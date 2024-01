Peru fecha 33 portos por fortes ondas causadas por tempestades nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/01/2024 - 15:33 Para compartilhar:

O Peru fechou 33 de seus 121 portos nesta quarta-feira (3) devido às fortes ondas que atingem a região costeira central e ao norte do país, atribuídas pelas autoridades marítimas às tempestades que afetam a costa oeste dos Estados Unidos.

“Dos 121 portos, temos 33 fechados (devido às fortes ondas), em um evento que tem sua origem principalmente em uma série de tempestades que estão se desenvolvendo no hemisfério norte, especificamente na Califórnia”, disse à imprensa o chefe de Oceanografia da Marinha peruana, Giacomo Morote.

A autoridade marítima descartou que as ondas anormais no litoral do Peru, banhado pelo Oceano Pacífico, estejam relacionadas ao terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o Japão no primeiro dia do ano.

“Esta sequência de ondas estava viajando (da Califórnia) e em aproximadamente três dias chegou à nossa costa”, acrescentou.

O fechamento dos portos se estenderá até domingo devido à “forte intensidade das ondas”, alertou a Defesa Civil em um comunicado.

A Marinha do Peru avalia que o fenômeno fará com que as ondas dobrem de tamanho em alguns pontos, onde chegam a atingir dois metros de altura em condições normais.

Em Callao, principal porto do Peru, vizinho de Lima, ondas de cerca de dois metros inundaram calçadões e praças, provocando a fuga de moradores na noite de terça-feira, segundo imagens transmitidas pela emissora de televisão local Canal N.

Os habitantes que ficaram ergueram barricadas em suas casas, colocando sacos de areia nas portas para evitar inundações.

O litoral da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, foi atingido na última quinta-feira por enormes ondas que arrastaram pedestres e veículos. Segundo meteorologistas, elas são produto de um sistema de tempestades no Pacífico que estava atuando na região.

