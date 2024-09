Peru e Coômbia empatam em 1 a 1 pelas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2024 - 1:04 Para compartilhar:

Peru e Colômbia empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (6) em um jogo intenso pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, disputado no estádio Nacional de Lima.

A seleção peruana abriu o placar com um gol do zagueiro Alexander Callens (68′), mas os colombianos empataram marcando com o atacante Luis Díaz (82′).

Com este resultado, o Peru segue na lanterna das Eliminatórias, com apenas 3 pontos, enquanto a Colômbia se manteve em terceiro, agora com 13 pontos.

Na oitava rodada, marcada para a próxima terça-feira, a seleção peruana vai visitar o Equador em Quito, enquanto a Colômbia receberá a Argentina em Barranquilla.

— Ficha técnica:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – Sétima rodada

Peru – Colômbia 1 – 1

Estádio: Nacional (Lima)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols:

Peru: Callens (68′)

Colômbia: Díaz (82′)

Cartões amarelos:

Colômbia: Sinisterra (27′), Mina (89′)

Escalações:

Peru: Pedro Gallese – Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens (Luis Abram 82′) – Luis Advíncula, Wilder Cartagena (Andy Polo 90’+4), Renato Tapia (cap), Sergio Peña (Jean Archimbaud 82′), Marcos López – Gianluca Lapadula (Bryan Reyna 81′), Alex Valera (Santiago Ormeño 88′). Técnico: Jorge Fossati.

Colômbia: Camilo Vargas – Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta (Yerry Mina 46′), Johan Mojica – Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias (Yaser Asprilla 72′) – Luis Sinisterra (James Rodríguez 46′), Jhon Córdoba (Jhon Durán 72′), Luis Díaz (cap). Técnico: Néstor Lorenzo.

