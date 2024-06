Peru dobra capacidade do seu principal porto com megacais de R$ 2,1 bilhões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2024 - 20:14 Para compartilhar:

O principal porto de cargas do Peru, Callao, vai aumentar sua capacidade em 80% com o início das operações de um megacais inaugurado nesta quinta-feira (20), após um investimento de US$ 400 milhões (2,1 bilhões de reais) da empresa DP World, dos Emirados Árabes.

O novíssimo cais do Bicentenário será um dos maiores do país, com capacidade para receber simultaneamente dois navios de 400 metros. “Esse terminal terá a maior capacidade da costa oeste do Pacífico Sul”, disse à AFP Carlos Merino, CEO da DP World para o Peru e Equador.

A instalação foi inaugurada pela presidente peruana, Dina Boluarte, e pelo chefe da DP World, o sultão Ahmed Bin Sulayem. “Essas obras mostram que o Peru é um país confiável para investimentos estrangeiros”, disse a presidente durante a cerimônia.

“Esse investimento vai criar oportunidades para novas rotas comerciais. Queremos conectar todos os mercados mundiais de forma mais rápida e inteligente”, disse o sultão.

A expansão do píer sul de Callao aumentará sua capacidade anual em 80%, para cerca de 3 milhões de TEUs (contêineres de 20 pés). Em 2023, ele registrou uma capacidade de 1,6 milhão de TEUS, de acordo com Merino. “Os contêineres seguem principalmente a tendência do comércio internacional peruano da Europa, Ásia e Estados Unidos.”

O cais foi construído em dois anos e receberá navios com capacidade de 21.000 TEUs. O terminal usará guindastes e caminhões elétricos para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera, de acordo com a empresa concessionária.

Como parte de suas inovações, foram instalados 10 enormes guindastes de cais (72 metros de altura e pesando 1.050 toneladas), 37 guindastes de pátio e 20 caminhões.

– Redução de gases –

A diretora de Segurança e Meio Ambiente, Sany Rodríguez, disse que, com a circulação interna de caminhões e guindastes elétricos, aproximadamente 2.140 toneladas de emissões de gases de efeito estufa estão sendo reduzidas por ano.

“Se colocarmos isso em termos simples, é mais ou menos como ter quase 12.000 árvores com a capacidade de absorver emissões”, disse Rodríguez à AFP. Os guindastes e caminhões usavam diesel anteriormente.

A DP World é uma subsidiária da holding Dubai World. Opera portos em Brasil, Canadá, República Dominicana, Equador, Argentina e Chile.

O Peru planeja colocar em funcionamento em novembro, em Chancay, um grande terminal portuário que está sendo construído pela empresa chinesa Cosco Shipping, que prevê um investimento total de US$ 3,5 bilhões (19 bilhões de reais) na construção dos 15 ancoradouros do porto, de 141 hectares.

“Com esses novos investimentos, o Peru se torna uma referência em infraestrutura no setor portuário em nível regional”, enfatizou Merino sobre Callao e Chancay.

cm/ljc/vel/db/dd/aa/lb