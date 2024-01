Peru diz ter superado Colômbia e Brasil como líder mundial em diversidade de aves

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/01/2024 - 19:02 Para compartilhar:

O Peru assegura que lidera a lista de países com maior diversidade de aves, superando seus vizinhos Colômbia e Brasil, após identificar 19 novas espécies na floresta amazônica e totalizar 1.879 espécies, informou o governo nesta quinta-feira (4).

“Conseguimos nos posicionar como o país com maior diversidade de aves do mundo com 1.879 espécies, (o que) nos posiciona acima de países como Colômbia e Brasil”, disse à AFP José Carlos Nieto, chefe do Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp), agência vinculada ao ministério do Ambiente.

O presidente da Ornitólogos do Peru, Fernando Ángulo, informou à AFP que o anúncio deve ser verificado pelo Comitê de Classificação de Aves da América do Sul (SACC, em sua sigla em inglês) afiliado à União Internacional de Ornitólogos, com sede nos Estados Unidos, para que seja incluída na lista oficial de espécies de aves.

“Obteve-se a evidência, as provas que no Peru havia 19 espécies a mais das que já sabíamos que existiam”, afirmou o ornitólogo peruano.

A agência peruana de áreas naturais protegidas apontou que seus especialistas demoraram um ano para identificar as 19 novas espécies na região amazônica de Madre de Dios, na fronteira com Brasil e Bolívia.

Na última lista anual do SAAC, divulgada em novembro de 2023, o Peru possui 1.860 espécies de aves, atrás da Colômbia, com 1.869 espécies, mas superando o Brasil, com 1.859 espécies.

O Peru foi, em 2021, campeão mundial do Global Big Day, um torneio mundial de avistamento de aves promovido pelo laboratório de ornitologia da Universidade de Cornell (Estados Unidos).

O Peru é um dos paraísos para o avistamento de aves por sua biodiversidade, um vetor que impulsiona o turismo na Amazônia e ajuda as comunidades locais a cuidar do meio ambiente.

Em 2013, o país bateu o recorde de 20.000 observadores de aves que visitaram o Peru para realizar essa atividade.

