Peru descobre nova pirâmide de civilização mais antiga da América

No Peru, arqueólogos encontraram uma estrutura piramidal e um enigmático geoglifo de 62 metros que só pode ser visto de um ponto específico, revelando novos segredos sobre a civilização de Caral.Um novo edifício piramidal foi encontrado nesta semana nas proximidades de Caral, um sítio arqueológico pré-hispânico que é considerado o berço da civilização mais antiga da América, com cerca de 5.000 anos de antiguidade.

O edifício está localizado no assentamento urbano de Chupacigarro, ao norte de Lima, detalhou o Ministério da Cultura do Peru, a cerca de um quilômetro de Caral.

Caral é considerada contemporânea de outras civilizações, como as da Mesopotâmia, e é tomada como a primeira sociedade a estabelecer um grau de desenvolvimento urbano e social avançado na América, inclusive com o estabelecimento de construções piramidais.

"As recentes explorações arqueológicas permitiram identificar este novo edifício, que estava coberto por um pequeno conjunto de árvores secas e vegetação. Ao remover esses arbustos, foram revelados os muros de pedras que formam, pelo menos, três plataformas sobrepostas", explicou um comunicado do Ministério da Cultura.

Nos muros, há grandes pedras posicionadas verticalmente, chamadas "huancas", que marcam os cantos do edifício quadrangular, além de uma escadaria central que permitia o acesso ao topo.

Importância histórica do centro urbano de Chupacigarro

O Ministério da Cultura afirmou que as pesquisas permitirão à equipe liderada pela arqueóloga Ruth Shady compreender o traçado urbano completo de Chupacigarro, complementando sua valorização para que possa ser visitado juntamente com Caral.

Chupacigarro faz parte, junto com a Cidade Sagrada de Caral, de um sistema maior que inclui vários sítios arqueológicos no vale de Supe, pertencentes à antiga civilização de Caral.

Na local onde a pirâmide foi encontrada encontram-se dispersas 12 estruturas consideradas públicas ou cerimoniais, situadas no topo de pequenas colinas ao redor de um espaço central.

Características arquitetônicas e urbanísticas do assentamento

Os especialistas indicam que os edifícios variam em tamanho, orientação e características, aparentemente por razões funcionais. Na periferia, foi identificada uma arquitetura considerada residencial, com pequenos edifícios organizados ao redor de uma estrutura principal que possui uma praça circular rebaixada, típica desse período histórico.

"Esses indícios nos permitem afirmar a existência de um pequeno centro urbano com vários edifícios públicos e seculares, abrangendo uma área de 38,59 hectares [385 metros quadrados]", destacou o comunicado.

Chupacigarro foi estabelecido em um local geográfico estratégico, devido à sua proximidade com o vale inferior e o litoral, de onde obtinha produtos do mar. Seus habitantes também tinham acesso à floresta ribeirinha, a nascentes, a pedreiras e a campos agrícolas.

"O assentamento não era visível do vale, o que sugere que fazia parte de uma extensão da Cidade Sagrada de Caral, possivelmente com uma função mais privada ou religiosa", ressaltou o Ministério da Cultura.

Um dos achados mais representativos do local é um geoglifo de 62,1 metros por 30,3 metros, visível apenas a partir de um ponto estratégico de Chupacigarro.

O grande desenho mostra uma cabeça de perfil no estilo pré-hispânico do norte, de Sechín, traçada com pedras angulares. A imagem apresenta o rosto voltado para o leste, o olho fechado, a boca aberta e uma representação do cabelo agitado pelo vento ou de sangue saindo cabeça.

