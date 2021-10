Peru derrota Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Jogando em casa, o Peru venceu o Chile por 2 a 0, nsta quinta-feira, em partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2022.

Os gols dos anfitriões foram marcados por Christian Cueva (aos 35 minutos) e Sergio Peña (64).

Com este resultado, a seleção peruana está na sétima posição na tabela, com 11 pontos, cinco a menos que o Uruguai (4º), que é a primeira seleção dentro da zona de classificação direta para o Mundial no Catar. Já os chilenos estão em oitavo, com 7 unidades.

No domingo, pela quinta rodada, que não foi disputada em março por conta da pandemia de covid-19, o Peru enfrenta a Bolívia e o Chile recebe em Santiago o Paraguai.

Os quatro primeiros colocados nas eliminatórias garantem vaga para a Copa do Mundo, enquanto o quinto lugar disputa um mata-mata (ida e volta) contra a seleção de outro continente ainda não definido pela Fifa.

cm/ol/lca

Saiba mais