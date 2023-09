Peru conta com ajuda da trave e segura empate contra bombardeio do Paraguai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 21:59 Compartilhe

O Paraguai perdeu a oportunidade de começar com vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Jogando no estádio Ciudad del Este, a seleção paraguaio teve o apoio da torcida, mas ficou no empate por 0 a 0 com o Peru, que teve o lateral-direito Advíncula expulso ainda no primeiro tempo e foi bombardeado com três bolas na trave.

Com o resultado, Paraguai e Peru somaram os primeiros pontos na competição. Na próxima terça-feira, o Paraguai visita a Venezuela, às 19h, no Monumental de Maturín, pela segunda rodada das Eliminatórias. O Peru recebe o Brasil, no Nacional de Lima, às 23h.

Aproveitando a força da torcida, o Paraguai começou o jogo indo para cima do Peru. Logo no primeiro minuto, o lateral-esquerdo Riveros teve a oportunidade de finalizar, mas não conseguiu acertar o alvo. Com os mandantes novamente no ataque, aos 10 minutos foi a vez do zagueiro Gustavo Gómez chutar para fora.

O Paraguai chegou com perigo aos 16 minutos, quando Diego Gómez mandou cobrança de falta para o gol e o goleiro Gallese defendeu. Ainda na pressão, Ávalos acertou a trave do Peru aos 22 minutos da etapa inicial. Mais atacante do que nunca, Gustavo Gómez também parou no poste dos peruanos, aos 26 minutos. A pressão aumentou após os 44, quando o lateral Advíncula foi expulso. Antes do fim do primeiro tempo, Diego Gómez carimbou a trave de Gallese pela terceira vez na partida.

A tônica do jogo não mudou no segundo tempo, que teve o Paraguai buscando o gol da vitória e o Peru se segurando de qualquer maneira. Com um jogador a menos, o técnico Juan Reynoso fez substituições defensivas para tentar arrancar um ponto no Ciudad del’ Este e teve sucesso.

