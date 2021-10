Peru aprova terceira dose contra Covid

O Peru aprovou nesta sexta-feira a aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19 para profissionais da saúde e maiores de 65 anos, anunciou o Ministério da Saúde do país.

“Foi considerado conveniente aprovar a aplicação de uma dose de reforço nessas duas opções que administramos no país, Pfizer e AstraZeneca”, disse o ministro Hernando Cevallos à rádio RPP. “Há evidência internacional da eficácia dessa aplicação em outros países.”

Cevallos explicou que, no caso da vacina Sinopharm, apesar de a mesma ter dado bons resultados no Peru e de as taxas de mortalidade de profissionais da saúde e da população que recebeu essa vacina terem diminuído, ainda não há evidências da sua eficácia com a terceira dose.

O ministro destacou que o critério para a aplicação da dose de reforço em profissionais da saúde que atuam na linha de frente e adultos com mais de 65 anos dependerá da disponibilidade de vacinas no país.

O Peru estabeleceu a meta de vacinar 28 milhões de pessoas com mais de 12 anos. Desde o início da campanha de vacinação, em fevereiro, 10,9 milhões delas (39%) foram imunizadas com as duas doses.

Com 33 milhões de habitantes, o país acumula mais de 199.300 mortes por Covid e ultrapassa 2,1 milhões de infectados desde o início da pandemia.

