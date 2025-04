Peru aprova saída de ex-primeira-dama que pediu asilo ao Brasil

LIMA, 16 ABR (ANSA) – A presidente do Peru, Dina Boluarte, concedeu um salvo-conduto para permitir que a ex-primeira-dama Nadine Heredia deixe a embaixada brasileira em Lima, onde ela se refugiou e pediu asilo político, para viajar ao país liderado por Luiz Inácio Lula da Silva.

A informação foi confirmada na última terça-feira (15) pelos advogados do ex-presidente Ollanta Humala (no governo de 2011 a 2016), marido de Nadine, que foi preso após a condenação.

O casal foi condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, em um caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht – atualmente Novonor – e o governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

De acordo com a justiça peruana, o ex-presidente Humala recebeu US$ 3 milhões da Odebrecht e outros US$ 200 mil de Chávez para financiar suas campanhas presidenciais em 2006 e 2011.

Diferentemente do marido, Nadine não compareceu à audiência realizada ontem, o que fez a justiça peruana expedir um mandado de prisão contra ela. A decisão de primeira instância não é definitiva e cabe recurso, informa o site do jornal peruano El Comercio.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Peru, Nadine chegou na sede da Embaixada do Brasil pela manhã, antes da divulgação da sentença.

O pedido de asilo, porém, foi feito “em conformidade com o estabelecido na Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, da qual o Peru e o Brasil são signatários”.

O comunicado da Chancelaria peruana destacou que ambos os governos estão “em comunicação permanente sobre esta situação” e que o Brasil já concedeu asilo diplomático a Nadine.

Por sua vez, o Itamaraty só confirmou a presença da ex-primeira-dama na embaixada brasileira em Lima. (ANSA).