Peru anuncia emergência sanitária por surto de dengue

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/02/2024 - 20:48 Para compartilhar:

O Peru irá decretar emergência sanitária amanhã em 20 de suas 25 regiões, por 90 dias, devido a um surto de dengue, anunciou nesta segunda-feira (26) o presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola.

Segundo o Ministério da Saúde peruano, foram reportados 31.364 casos e 32 óbitos entre janeiro e fevereiro, em comparação com 12.264 casos e 18 óbitos no mesmo período de 2023.

O estado de emergência sanitária permite às autoridades disponibilizar um orçamento maior para o combate à doença, entre outras medidas.

O ministro da Saúde peruano, César Vásquez, ressaltou hoje em entrevista coletiva que a situação não é tão grave no Peru quanto em outros países da região: “Não somos o país com maior taxa de mortalidade. Países como Brasil, Argentina e Paraguai estão em uma situação mais complexa.”

Segundo o governo peruano, as altas temperaturas ocasionadas pelo fenômeno climático El Niño fazem com que as larvas do mosquito causador da dengue se reproduzam em maior número.

O Peru teve em 2023 o pior registro de vítimas de dengue em quatro décadas, quando a doença matou 445 pessoas e infectou mais de 270 mil.

cm/ljc/cjc/lb/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias