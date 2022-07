Perto dos 200 jogos pelo Palmeiras, Veiga segue sendo o jogador mais decisivo do time no ano Meia vai atingir marca se entrar em campo nesta segunda-feira, e seus números no ano mostram a importância que tem para a equipe no ano, mesmo sem estar no seu melhor

O Palmeiras tem um elenco que joga junto há muito tempo e jogadores que tem atingido números expressivos com o clube. Nesta segunda-feira, se entrar em campo diante do Cuiabá, Raphael Veiga será mais um a chegar na marca de 200 jogos com a camisa alviverde. Mesmo em fase de retomada e com a sequência de pênaltis perdidos, ele segue sendo o mais decisivo do time neste ano.

Na última quinta-feira, diante do São Paulo, o meia completou 199 partidas com o Verdão. Desde 2017 vinculado ao clube, chegou a ser emprestado ao Athletico-PR em 2018, e foi se firmar somente em 2020, quando passou a ser titular absoluto com Abel Ferreira, e um dos pilares da equipe nessas últimas conquistas com o treinador.

Caso confirme a tendência e enfrente o Cuiabá nesta segunda, ele vai chegar aos 200 jogos e será o quinto atleta do elenco a entrar para a “turma dos 200”, que já inclui Dudu (375), Weverton (243), Marcos Rocha (214) e Gustavo Scarpa (210). Gustavo Gómez (194), Luan (192) e Zé Rafael (192) serão os próximos a entrar nesse seleto grupo.

Recentemente, Veiga não tem atuado conforme atuou nos primeiros meses do ano, quando foi cogitado para a Seleção Brasileira. Primeiro o Covid-19, depois uma lesão muscular acabaram tirando o jogador do ritmo, que ainda não foi readquirido. Antes 100% nos pênaltis, ele está em uma sequência de três perdidos, sendo dois deles cruciais para a eliminação do Alviverde nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mesmo nesse período de retomada aos melhores dias e tendo ficado fora por alguns jogos nesses últimos tempos, Veiga segue sendo o jogador mais decisivo do Palmeiras neste ano. Até aqui são 26 participações em gols no ano, o que significa 26,3% dos 99 tentos que a equipe marcou em 2022, a cada quatro, um tem influência direta do camisa 23. Ao todo, ele anotou 19 gols e deu sete assistências.

Essa liderança permanece em sua posse desde o início do ano e ganhou uma concorrência mais próxima recentemente, quando Rony deslanchou a marcar gols e Veiga ficou ausente. O camisa 10 tem 21 participações em 2022, com 18 gols e três assistências até aqui. Scarpa vem logo atrás com 18 influências diretas, oito gols e dez assistências. São os três principais jogadores em números do time.

Nesta segunda-feira, no Allianz Parque, diante do Cuiabá, é a chance de Raphael Veiga mostrar que os acontecimentos diante do São Paulo já foram superados, e aproveitar a marca expressiva de jogos para ampliar sua relevância nos números de gol do elenco.

1) Raphael Veiga – 26 participações (19 gols e 7 assistências)

2) Rony – 21 participações (18 gols e 3 assistências)

3) Gustavo Scarpa – 18 participações (8 gols e 10 assistências)

4) Rafael Navarro – 13 participações (7 gols, 3 assistências e 3 pênaltis sofridos)

5) Dudu – 13 gols (7 gols e 6 assistências)

