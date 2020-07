Perto do final feliz: Botafogo encaminha acerto com Kalou Alvinegro se entende financeiramente com o atacante marfinense e negociação se aproxima de um desfecho positivo

O grande objetivo do Botafogo na atual janela está cada vez mais próximo de ser concretizado. O clube de General Severiano, nas últimas horas, avançou nas conversas com Salomon Kalou e o acordo para o marfinense ser o novo jogador do Alvinegro para a sequência da temporada está encaminhado.

O atacante de 34 anos tinha algumas dúvidas sobre a saúde financeira do Botafogo. Os dirigentes do Alvinegro, é claro, não esconderam a difícil situação dos cofres atualmente, mas chegaram a um consenso neste assunto com o atleta e seu estafe.

Vale ressaltar que os salários de Salomon Kalou estão dentro da realidade financeira do Botafogo. Assim como nos moldes dos vencimentos de Keisuke Honda, o marfinense receberá um valor fixo por mês mais variáveis resultantes de ações de marketing.

A negociação ainda não está fechada, mas o acordo está bem encaminhado. Existe muita expectativa entre os dirigentes do Botafogo e Marcos Leite, empresário que fez a conexão entre o clube e Salomon Kalou. O marfinense só precisa dar o “sim” final.

Salomon Kalou vem para ser a principal contratação do Botafogo para o Campeonato Brasileiro. Além dele, o Alvinegro está próximo de anunciar as contratações dos laterais Kevin e Victor Luís e do zagueiro Rafael Forster.

