Perto do fim do prazo de inscrição na Libertadores, Fluminense acumula desfalques; veja as opções na lista Tricolor não poderá contar com Nino, Martinelli e Fred para as oitavas de final diante do Cerro Porteño e não contratou reforços para a competição continental

Competição mais importante da temporada do Fluminense, a Libertadores está próxima. Faltando cinco dias para a estreia, o Tricolor tem algumas más notícias e dificuldades para superar até encarar o Cerro Porteño (PAR) na terça-feira, às 19h15 (de Brasília), em Assunção, no Paraguai. Além de Martinelli, suspenso, Nino, com a Seleção Brasileira, a equipe também não poderá contar com Fred, lesionado.

O Flu viaja para a capital paraguaia na próxima segunda-feira. No sábado, entra em campo contra o Sport, em Recife, pela 11ª rodada do Brasileirão, e domingo treina de manhã no CT Carlos Castilho. Nesta quinta, o elenco se reapresentou após o empate por 0 a 0 com o Ceará e ainda não contou com a presença dos atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla, ambos ainda em recuperação de dores no calcanhar e na panturrilha direitas, respectivamente.

Havia a expectativa da contratação de dois ou três reforços antes das oitavas, mas uma série de fatores dificultaram as contratações. O clube vinha monitorando o mercado em busca de oportunidades. Com uma situação financeira complicada, somada a penhoras, o Fluminense opta por atletas sem contrato ou por empréstimo.

Além disso, a janela de transferências internacionais só abre em 1º de agosto, o que também impede o lateral-esquerdo Marlon de ser inscrito neste momento, já que ele tinha vínculo com um clube da Turquia e ainda não sabe se permanecerá. Ele está treinando no CT Carlos Castilho e aguarda a definição sobre sua situação.

O regulamento da Libertadores permite a inscrição de até cinco novos jogadores para as oitavas de final. O prazo final é até 72 horas antes do início do mata-mata, ou seja, às 19h15 (de Brasília) do próximo sábado. Para as quartas de final, são possíveis apenas três modificações.

Lembrando que um jogador que atuar a partir das oitavas de final por um clube não pode mais ser inscrito por outro na competição. Caso ele tenha jogado só a fase preliminar ou de grupos, pode entrar na lista a partir desta próxima fase.

E QUAIS SÃO AS OPÇÕES?

Com três titulares fora, o Fluminense começa a se preocupar com as alternativas para suprir os desfalques. Duas situações parecem mais encaminhadas e o problema principal neste momento é justamente no ataque. Na zaga, Roger Machado tem como opções Manoel e David Braz, mas o primeiro é quem larga na frente para substituir Nino.

Já no meio, Martinelli fica fora do primeiro confronto e neste momento dará lugar a André. O jovem vinha ficando fora até dos relacionados, mas foi acionado pelo treinador e passou na frente de Wellington como primeira opção no banco. No empate com o Ceará ele já formou a dupla com Yago Felipe e foi bem. Eles seriam as duas únicas alternativas, já que, dos inscritos, Hudson está lesionado e Yuri, Caio Vinícius e Metinho saíram. O setor, inclusive, era o principal foco para os reforços.

Já no ataque a situação se complica. Sem Fred, o Flu tentará recuperar Abel ou Bobadilla para terça-feira. O primeiro tem menos chances, enquanto o segundo segue em transição. Sem John Kennedy, Lucca fica sendo a primeira opção, mas muda totalmente a característica do time. O jovem João Neto também poderia atuar pois está inscrito, mas ainda não foi titular. Alexandre Jesus, do Sub-23, também entrou na lista dos 50 na competição.

Roger e Mário no CT (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

RELEMBRE A LISTA DE INSCRITOS DA PRIMEIRA FASE:

GOLEIROS: Marcos Felipe, Muriel, Pedro Rangel, João Lopes e Gustavo Ramalho

ZAGUEIROS: Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Manoel, David Braz, Davi, Frazan*, Higor e Rafael Ribeiro

LATERAIS-DIREITOS: Calegari, Samuel Xavier, Igor Julião e Dani Bolt

LATERAIS-ESQUERDOS: Egídio, Danilo Barcelos, Raí* e Jefté

VOLANTES: Wellington, Martinelli, Yago Felipe, Hudson, Yuri*, André, Caio Vinícius* e Metinho*

MEIAS: Nene, Paulo Henrique Ganso, Cazares, Gabriel Teixeira, Miguel*, Wallace e Gustavo Apis

ATACANTES: Fred, Abel Hernández, Raúl Bobadilla, Kayky, Luiz Henrique, Lucca, Caio Paulista, John Kennedy, Fernando Pacheco*, Samuel*, Matheus Martins, João Neto e Alexandre Jesus

*Deixaram o clube.

