Perto do fim da janela, Cristiano Ronaldo aceita destino na temporada

Faltando menos de 20 dias para o fim da janela de transferência, Cristiano Ronaldo está aceitando o fato de que permanecerá no Manchester United, segundo o “As”. O atleta, que não recebeu propostas para deixar a Inglaterra, está nos planos de Ten Hag.

Embora o camisa sete tenha deixado claro seu desejo em sair de Old Trafford para disputar a Champions League, conta com o veterano em seu projeto. Inclusive, o comandante holandês cogita iniciar o duelo contra o Brentford, neste sábado, com o atacante na equipe titular.

Cristiano Ronaldo entende que irá viver uma temporada complicada e com poucas chances de disputar o título da Premier League. Ainda assim, o atleta está focado para chegar em forma em sua última Copa do Mundo.

Com contrato até 2023, o atacante português pode deixar a equipe sem custos no próximo ano. O jogador estará com 38 anos, mas pode despertar o interesse de algum clube sabendo que o camisa sete chegaria sem custos.

