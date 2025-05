Perto do Atlético-MG, Dudu apaga das redes fotos no Cruzeiro e manifesto contra grama sintética

O atacante Dudu apagou todas as suas fotos relacionadas ao Cruzeiro da sua conta oficial no Instagram. O jogador de 33 anos rescindiu contrato em comum acordo com o clube mineiro nesta sexta-feira, apenas quatro meses depois de acertar com o time celeste para a temporada 2025.

Livre no mercado, Dudu pode permanecer em Belo Horizonte. O jogador deve assinar contrato com o Atlético-MG, arquirrival do Cruzeiro. Caso o negócio se concretize, ele vai trabalhar novamente com o técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras.

Além das fotos em referência ao Cruzeiro, Dudu também apagou de sua conta no Instagram um manifesto divulgado em fevereiro por jogadores de futebol, como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva, contra a utilização de gramado sintético. A manifestação causou estranheza na época pelo fato de o atleta ter se tornado ídolo do Palmeiras jogando no Allianz Parque, cujo piso é não dispõe de grama natural.

Cabe ressaltar que o Atlético-MG, possível destino de Dudu, instalou gramado sintético na Arena MRV. A reinauguração do estádio deve ocorrer ainda neste mês. Além do novo tapete, um galo de inox de oito metros e 13 toneladas foi colocado na entrada da casa atleticana.

O fim do vínculo de Dudu com o Cruzeiro se deu após o jogador dar uma entrevista em tom de desabafo reclamando da reserva, o que provocou seu afastamento do elenco principal. chegou a voltar aos treinos nos últimos dias, mas a decisão já estava tomada nos bastidores. O episódio desgastou a relação com o técnico Leonardo Jardim e evidenciou um rompimento irreversível.