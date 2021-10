Perto de ficar: Botafogo encaminha a renovação de Hugo Lateral-esquerdo e Alvinegro tem praticamente tudo certo quanto à questão financeira e defensor deve assinar extensão; novo tempo de contrato ainda não está definido

Com a reta final da temporada se aproximando, o Botafogo também passa a olhar para a parte contratual dos jogadores. Atual vice-líder da Série B do Brasileirão, o Alvinegro tem alguns atletas no elenco cujo contrato encerra em dezembro. Um deles é o lateral-esquerdo Hugo, que tem conversas avançadas para assinar uma renovação com o clube.

O defensor, criado nas categorias de base do Alvinegro, tem o vínculo acabando em poucos meses, mas deve permanecer no Glorioso para as próximas temporadas. Nas negociações, a parte financeira do novo contrato está praticamente acertada.

Hugo terá uma valorização salarial em relação ao que ganha atualmente – vale ressaltar que ele tem o salário-base de um atleta de base do clube -, mas nenhum valor exorbitante.

Uma dos poucos detalhes que ainda não foram definidos entre as partes é o tempo de contrato do novo vínculo. Isto, contudo, não deve ser problema: as conversas sobre este tema devem ser intensificadas em breve, já que agora o foco do jogador é em ajudar o Botafogo no acesso à Série A.

Hugo esteve no time sub-20 durante o início da temporada, mas logo voltou a aparecer no time profissional, onde atuou com frequência na reta final do último Brasileirão. O lateral-esquerdo, inclusive, havia sofrido uma lesão na clavícula, mas se recuperou mais rápido que o esperado e retornou para o dia a dia do Alvinegro.

