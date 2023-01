Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 4:00 Compartilhe





Após sete jogos como treinador interino do Corinthians, sem ser derrotado, este domingo (15) marcará a estreia de Fernando Lázaro como técnico efetivo do clube alvinegro. Com contrato até o fim da temporada, o profissional que tem uma trajetória longa de ligação com a equipe alvinegra tem dois grandes desafios neste início de trabalho: a exposição e evitar comparações com Tite.

Um dos maiores técnicos da história corintiana, Tite também está entre as principais referências profissionais de Lázaro. Eles trabalharam juntos no próprio Timão entre 2010 e 2014 e depois entre 2015 e 2016 e também na Seleção Brasileira, entre 2016 e 2019, quando Fernando foi trabalhar na CBF como analista a convite do ‘professor Adenor’. Dessa forma, Fernando Lázaro absorveu posturas, formas de falar e até métodos de treinamento de Tite.

E ainda que veja isso como positivo, o momento é do atual comandante corintiano criar a própria identidade e trajetória no futebol. Para isso, Fernando Lázaro sabe que terá que lidar com maior frequência aos holofotes. Acostumado a trabalhar nos bastidores, ele é bastante tímido e precisará se acostumar com as novas rotinas. Para isso, o profissional já contratou um assessor de imprensa particular. Luciano Signorini é quem cuidará da imagem do atual técnico corintiano. O especialista em comunicação tem em seu portfólio clientes como o goleiro Cássio e o próprio técnico Tite.

Se por um lado, Lázaro ainda se sente nervoso para encarar as câmeras, microfones e salas de imprensa, no campo ele tem atuado com a leveza de quem está há anos trabalhando no futebol e tem a grande chance de mudar o patamar da carreira.

A aceitação do elenco corintiano com a escolha do profissional foi grande desde o anúncio e só aumentou quando os treinamentos começaram na pré-temporada. Para o grupo, Fernando tem grande conhecimento de futebol e é bastante didático para passar as suas ideias. Essa aprovação também passa pelos auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi. A dupla é bastante ativa nas atividades cotidianas.

A primeira missão do Corinthians comandado por Fernando Lázaro será a mais difícil entre os grandes de São Paulo na primeira rodada do Campeonato Paulista. O Timão vai encarar o Red Bull Bragantino, que há três anos está na elite do futebol brasileiro, na cidade de Bragança. Além da ansiedade que cerca uma estreia, o treinador corintiano terá alguns ‘pepinos para descascar’, o principal deles a formação do ataque, que não terá Adson (suspenso), Ángel Romero (fora por questões burocráticas) e Yuri Alberto (com dores em um dos tornozelos).

