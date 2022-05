Perto de completar 36 anos, lateral Mariano estende contrato com Atlético-MG

Uma das referências do Atlético-MG nos últimos anos, o lateral-direito Mariano não pretende se despedir tão cedo do clube. Perto de completar 36 anos, daqui a menos de um mês, o experiente jogador estendeu seu vínculo com o clube mineiro até o fim de 2023. O anúncio foi feito nesta quarta-feira.

O contrato de Mariano se encerraria ao fim da atual temporada. Mas, num movimento do clube de renovação de vínculos, ela acertou sua permanência por mais um ano. Em sua segunda passagem pelo time, ele soma 95 partidas pelo Atlético, e apenas um gol marcado.





Revelado pelo Guarani, o lateral fez sua primeira passagem pelo clube de Belo Horizonte em 2008, ainda por empréstimo. Em 2020, após defender o Fluminense e acumular passagens pelo futebol europeu (Bordeaux, Sevilla e Galatasaray), ele voltou ao time mineiro e celebrou seguidas conquistas: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e o tricampeonato mineiro (2020, 2021 e 2022).

Nas últimas semanas, o Atlético vem “garantindo” o seu futuro ao acertar a renovação de diversos jogadores. Na terça, renovou com o experiente zagueiro Réver, segundo jogador com o maior número de títulos oficiais pelo clube.

No total, 11 jogadores já estenderam seus vínculos com o time: Hulk, Vargas, Castilho, Jair, Allan, Nathan Silva, Vitor Mendes, Rafael, Everson, Rever e Mariano. Do elenco atual, os jogadores que têm contrato até o fim da atual temporada são Alonso (que está emprestado), Godín e Igor Rabello.