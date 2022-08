Perto de atletas da ‘elite’: Reinaldo entra para a lista de nomes com mais jogos pelo São Paulo

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 7:45 Compartilhe

Reinaldo alcançou um novo patamar no São Paulo. Após vencer o Red Bull Bragantino no último domingo (14), o lateral-esquerdo se tornou o 25º jogador com mais partidas vestindo a camisa do Tricolor – isso em toda a história do clube.

> ATUAÇÕES: Nestor e Reinaldo comandam a vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino



> Veja tabela do Campeonato Brasileiro

O jogador está na equipe desde 2013. Do elenco atual, já era o atleta há mais tempo. Agora, pertence a um ranking onde divide espaço com nomes que marcaram a história do time.

Até o momento, foram 355 jogos. Reinaldo está atrás de Müller, que disputou 387 confrontos pelo São Paulo. O primeiro colocado da lista é justamente o treinador Rogério Ceni. Em sua época de goleiro, atuou em 1237 disputas.

Nesta temporada, o jogador se tornou uma das grandes peças do elenco do São Paulo – foram seis gols marcados e sete assistências.

Na vitória contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (14), deu passe para dois dos três gols da equipe. Com este feito, conseguiu mais uma marca.

O lateral-esquerdo se igualou a Cicinho – presente no Mundial de 2005 – no que se diz aos maiores assistentes do São Paulo no século. Ao todo, já foram 41 assistências.

Depois do confronto, o atleta falou sobre seu papel de garçom e destacou que pretende manter tal desempenho contra o América-MG, na decisão de quinta-feira (18), pela Copa do Brasil.

– Feliz em ajudar com as assistências, em estar dentro de campo correndo junto com meus companheiros pelo São Paulo. Um resultado que traz confiança e agora é focar na Copa do Brasil, que temos uma decisão contra o América-MG e vamos lutar muito para sair com a classificação.

A partida com o Bragantino foi essencial para romper com alguns problemas que o São Paulo carregava. O Tricolor não vencia no Campeonato Brasileiro há seis jogos e não tinha uma boa diferença de gols no placar em relação ao adversário desde o encontro com a Universidad Católica, pelas oitavas da Copa Sul-Americana.

– Jogo importante para nossa equipe. Precisávamos voltar a vencer no Brasileiro e conseguimos. Um jogo difícil, contra uma grande equipe, mas soubemos nos impor dentro de casa e saímos com esses três pontos muito importantes – falou sobre a vitória.

Além de tudo isso, é o maior batedor de pênaltis da equipe. Neste ano, o Tricolor só perdeu pênaltis sem Reinaldo cobrando. Desde quando começou a atuar pelo clube, o jogador já foi responsável por 24 penalidades. Destas, falhou somente em uma – no Campeonato Brasileiro de 2019, em um empate por 1 a 1 com o Goiás.

Com contrato até o final deste ano, é possível que Reinaldo cresça ainda mais no ranking de atletas com mais jogos pelo São Paulo. O lateral deu falas recentes a respeito de possíveis renovações de vínculo. Conforme suas palavras, é algo que está ‘encaminhado’.

– Estamos conversando, se Deus quiser vai dar tudo certo. Está bem encaminhado, vamos esperar o nosso diretor, todo mundo. Espero ainda poder aumentar o número de jogos aqui no São Paulo. Aqui é a minha casa, aqui eu me sinto bem. Espero dar muitas alegrias para esse nosso torcedor, que vem, lota o estádio. Espero ficar por mais e mais anos por aqui ainda – disse.

Veja o ranking de jogadores com mais partidas pelo São Paulo

1º – Rogério Ceni (goleiro) – 1237 jogos

2º- Waldir Peres (goleiro) – 617 jogos

3º- De Sordi (lateral-direito) – 544 jogos

4º- Roberto Dias (zagueiro) – 525 jogos

5º- Teixeirinhas (atacante) – 525 jogos

6º- Jose Poy (goleiro) – 525 jogos

7º- Nelsinho (lateral-esquerdo) – 512 jogos

8º- Terto (atacante) – 498 jogos

9º- Mauro (zagueiro) – 498 jogos

10º- Riberto (lateral-esquerdo) – 481 jogos

11º- Darío Pereyra (zagueiro) – 453 jogos

12º- Gino Orlando (atacante) – 453 jogos

13º- Gilberto Sorriso (lateral-esquerdo) – 453 jogos

14º- Zetti (goleiro) – 432 jogos

15º- Jurandir (zagueiro) – 417 jogos

16º- Canhoteiro (atacante) – 413 jogos

17º- Arlindo (zagueiro) – 405 jogos

18º- Bauer (volante) – 400 jogos

19º- Serginho Chulapa (atacante) – 399 jogos

20º- Paraná (atacante) – 395 jogos

21º- Raí (meio-campista) – 395 jogos

22º- Pedro Rocha (meio-campista) – 392 jogos

23º- Victor (zagueiro) – 390 jogos

24º- Müller (atacante) – 387 jogos

25º- Reinaldo (lateral-esquerdo) – 355 jogos

