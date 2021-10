Perto da queda, elenco do Grêmio adota ‘lei do silêncio’ após nova derrota

Em situação cada vez mais complicada na tabela do Brasileirão, o elenco do Grêmio adotou o silêncio na noite desta segunda-feira. Os jogadores da equipe gaúcha deixaram o estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), sem conceder entrevistas após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, pela 28.ª rodada.

Foi o 14º revés do Grêmio no campeonato. Ou seja, o time perdeu metade dos jogos que disputou. Com o resultado, o Grêmio segue na 19.ª e penúltima colocação, estacionado nos 26 pontos. O Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 29.

Ao fim da partida, com os nervos à flor da pele, todos os jogadores do tricolor decidiram não conceder entrevistas, assim como foi posteriormente confirmado pela assessoria de imprensa do clube.

Depois de levar o primeiro gol de Edson Cariús, ainda na etapa inicial, o Grêmio viu sua situação piorar ainda mais quando André Luís foi derrubado na área por Paulo Miranda. Depois de analisar o VAR, o árbitro Caio Max Augusto Vieira decidiu por dar a penalidade e ainda expulsar o zagueiro, por ser uma chance clara de gol. Marlon Freitas foi para a cobrança e não desperdiçou no segundo tempo.

Ainda no final do jogo, o atacante Borja se desentendeu com Willian Maranhão e ambos levaram cartão amarelo. Com isso, o centroavante está suspenso para a próxima partida já que acumulou três advertências.

Ainda no intervalo, o lateral Rafinha, que é um dos líderes e um dos jogadores mais experientes do elenco, havia pedido mais atenção na segunda etapa, o que não aconteceu. “Vamos continuar, criamos as melhores possibilidades, chegamos em todas. Infelizmente numa bobeira tomamos o gol. Continuar na mesma pegada, vamos tentar voltar melhor no segundo tempo para converter os gols.”

