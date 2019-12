Perspectiva para empresas não financeiras na AL em 2020 é estável, diz Moody’s

A perspectiva da Moody’s para as empresas não financeiras da América Latina em 2020 é estável. Segundo a agência de classificação de risco, a visão reflete uma expectativa de crescimento econômico modesto na região, assim como balanços “sólidos” e perfis de liquidez “adequados” das companhias.

De acordo com a agência, a qualidade do crédito corporativo na região deve se manter nos patamares atuais, apesar de riscos políticos e da possibilidade de escalada das tensões comerciais no mundo.

“Esperamos condições estáveis de crédito para empresas não financeiras na maior parte da América Latina em 2020, apesar das incertezas globais, do ruído político no México, do crescimento lento no Brasil e da dependência excessiva de commodities no Chile e no Peru”, analisa Marianna Waltz, diretora-gerente da Moody’s. “Na Argentina, no entanto, uma recessão, altos custos de financiamento e inflação apontam condições negativas de crédito”, acrescenta Waltz.