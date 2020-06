Perspectiva é de preços de soja firmes até o fim do ano, diz Scot Consultoria

São Paulo, 3 – Embora a soja tenha caído de preços nas últimas semanas, a perspectiva ao longo do ano no Brasil ainda é de preços firmes para a oleaginosa, disse o consultor Rafael Ribeiro, da Scot Consultoria, em “live” promovida pela própria consultoria na noite de terça-feira sob o tema “Virada do mês e chegada do frio: como ficará o mercado?”.

Ribeiro disse que houve um pico de preço em 14 de maio, quando a saca de 60 quilos de soja atingiu R$ 116 no Porto de Paranaguá (PR), mas que hoje cedeu para R$ 106. “Os preços vêm caindo, mas ceder para menos de R$ 100 a saca eu acho difícil este ano”, afirmou ele, mesmo com o câmbio mais fraco nesta semana.

Ele justifica a firmeza de preços por causa da demanda chinesa, que deve seguir forte, “já que vimos o próprio governo chinês orientando os empresários elevarem os estoques de carne no país”, o que terá como consequência maiores compras do grão.