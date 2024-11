Personalidades nacionais e internacionais reagem à vitória de Trump nas eleições dos EUA: ‘Medo do futuro’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/11/2024 - 14:00 Para compartilhar:

Por meio das redes sociais, celebridades nacionais e internacionais se manifestaram sobre a eleição presidencial nos Estados Unidos, que culminou com a vitória de Donald Trump na manhã desta quarta-feira, 6. O candidato republicano venceu as eleições ao garantir votos suficientes para um novo mandato como presidente do país.

Nomes como Elon Musk, Cardi B, Juliette, entre outras personalidades, reagiram ao resultado nas urnas americanas. Nossa reportagem lista abaixo algumas das manifestações. Confira!

André Trigueiro (jornalista GloboNews): “A palavra retrocesso define bem, do ponto de vista climático e ambiental, o retorno de um negacionista à Casa Branca. Com o agravante de um parlamento que lhe será certamente subserviente […] com uma Suprema Corte igualmente afinada com Donald Trump”, disse.

“A impetuosidade de Trump prevaleceu. Ele, como vocês já disseram, enfatizou isso na campanha, voltará a subsidiar e estimular ao máximo a produção de combustíveis fósseis que elevam as emissões de gases de estufa, que agravam o aquecimento global e os eventos climáticos extremos”, completou.

Cardi B (cantora): Abriu uma live em que disparou: “Juro que vou acabar com vocês, saiam de perto de mim! Estou cansada de vocês. Queimem essas p*rras de chapéu. Estou muito triste, juro”. Depois, segurando lágrimas, ela postou um vídeo para Kamala Harris no Snapchat: “Sei que deve ter muita coisa na cabeça dela e ela não está ouvindo agora, mas eventualmente ela vai ver. Espero que ela saiba que, não importa o que aconteça, milhões de pessoas estão orgulhosas dela. Mulheres ao redor do mundo estão orgulhosas. Mulheres não brancas estão orgulhosas”.

Elon Musk (dono do X): Fez uma série de postagens em sua rede social, entre elas, um foguete decolando com a legenda “o futuro será fantástico”, uma foto dele com o novo presidente e o comentário “as pessoas dos Estados Unidos deram a Donald Trump uma ordem cristalina de mudança hoje”.

Juliette (campeã do ‘BBB21’): “Bom dia! Tenho muito medo do futuro das nossas democracias”.

Zachary Levi (ator): “Eu não precisava da vitória para saber que estou lutando pelo que é certo. Ganhando ou perdendo, eu seguiria a convicção e o chamado que Deus colocou em mim quando nasci. Dito isso, estou incrivelmente grato e orgulhoso de todos vocês que viram através do barulho e escolheram votar no Trump. Tem muito trabalho pela frente, e não vou parar de lutar. Nunca”.

Jameela Jamil (atriz): postou um emoji com expressão desorientada com a legenda: “Um emoji vale mil palavras.”

Lili Reinhart (atriz): “Não consigo imaginar o que estão sentindo as mulheres que denunciaram o assédio sexual que sofreram nas mãos de Trump. Ver milhões de pessoas votando em seu abusador. Meu coração está absolutamente partido por essas mulheres. Eu acredito em vocês, e sinto muito.”

Eleições Estados Unidos 2024

Donald Trump está oficialmente eleito o 47º presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6. O republicano somou até o momento 277 dos 270 delegados necessários para se reeleger e assumir seu segundo mandato.

Segunda colocada no pleito, Kamala Harris somou até o momento 224 delegados. Nos EUA, o chefe de Estado não é eleito pela maioria dos votos, mas pela conquista do Colégio Eleitoral, composto por 538 delegados (um para cada membro do Congresso dos EUA, mais três para o Distrito de Colúmbia). Para vencer a eleição, o candidato deve obter uma maioria simples de 270 votos.

Trump retornará em 2025 ao mais alto cargo do país quatro anos após incitar uma insurreição violenta no Capitólio dos EUA como parte de um esforço para se manter no poder, já que se recusou a aceitar os resultados da eleição de 2020, que perdeu para o presidente Joe Biden.

Em 2016, Donald Trump foi declarado vencedor um dia após a votação, derrotando Hilary Clinton. O ex-presidente, de 78 anos, retorna à Casa Branca depois de uma campanha atípica, muito agressiva e incerta até o último minuto.

Neste ano, Trump venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, além dos importantes Texas e Ohio.

(Com informações site IstoÉ)