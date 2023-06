Personalidades brasileiras pedem para Lula dar asilo a Assange

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 28 JUN (ANSA) – Um grupo de intelectuais, cientistas, ex-ministros e sindicalistas redigiu uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pedir que o governo conceda, “da forma mais ágil possível”, asilo político ao australiano Julian Assange, fundador do site WikiLeaks, que atualmente está detido no Reino Unido.

A informação foi revelada pela colunista do jornal Folha de S.

Paulo, Mônica Bergamo, nesta quarta-feira (28). Ao todo, o documento conta com a assinatura de 2.897 signatários, incluindo o fotógrafo Sebastião Salgado.

Assange é acusado de 18 crimes nos Estados Unidos, entre eles espionagem, por ter vazado documentos secretos do país sobre crimes de guerra cometidos pelas forças nacionais nas guerras do Irã e do Afeganistão. Além disso, é acusado de “conspirar” com a analista Chelsea Manning para obter documentos secretos.

O australiano está preso no Reino Unido desde 2019, após passar sete anos abrigado na embaixada do Equador em Londres, e aguarda para ser extraditado para o território norte-americano.

Em um trecho da carta, as personalidades explicam que, “diante dos fatos recentes envolvidos a extradição para os EUA – onde Assange poderá ser condenado a até 175 anos de prisão por revelar fatos verdadeiros a respeito daquele país – um conjunto de profissionais, lideranças da sociedade civil e entidades iniciaram um movimento via redes sociais”.

O objetivo da iniciativa é “construir uma saída humanitária para o caso, hoje acompanhado de perto por toda a comunidade internacional”, acrescenta o texto.

O grupo pede para Lula promover um esforço internacional “junto a outros países” para conceder asilo político a Assange e obter a aceitação por parte do governo britânico.

“Acreditamos que, independentemente do resultado, este esforço vigoroso em defesa de Assange contribuirá para marcar ainda mais a posição humanitária e progressista do governo brasileiro no mundo, como tem sido a nossa marca desde 1º de janeiro de 2023”, ressalta o documento.

Recentemente, Lula já havia demonstrado preocupação com a possível extradição do jornalista para os EUA. Em uma publicação nas redes sociais, inclusive, o petista afirmou que Assange “fez um importante trabalho de denúncia de ações ilegítimas de um Estado contra outro”.

Para o presidente brasileiro, a prisão do australiano “vai contra a defesa da democracia e da liberdade de imprensa”, por isso, “é importante que todos nos mobilizemos em sua defesa”.

(ANSA).

