Personal trainer que viveu affair com Gracyanne Barbosa diz que teria filho com ela

Gilson de Oliveira, personal trainer que viveu affair com Gracyanne Barbosa, afirmou que voltaria a ficar com a influenciadora – acrescentando, inclusive, que teria um filho com ela. Perguntado por um seguidor se voltaria a ficar com Gracyanne, Gilson disse nos stories do Instagram na noite da terça-feira, 28, que sim.

“Claro que ficaria! Agora que sei que ela quer ter filho, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável”, disse ele, enquanto exibia os músculos do braço.

Gilson foi apontado como o pivô da separação de Gracyanne e o cantor Belo, que ficaram juntos por 16 anos.

Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, a influenciadora teria se envolvido o treinador da academia que ela frequentava no Rio de Janeiro.

Gracyanne confirmou a traição ao podcast PodCats, explicando sua relação com Gilson.

“Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado. Como a gente estava brigando, acho que ele também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás [de saber]”, esclareceu ela.