Personal trainer morre após ingerir cafeína equivalente a 200 xícaras de café

O personal trainer Thomas Mansfield, de 29 anos, morreu após consumir uma alta dosagem de cafeína em pó em Colwyn Bay, no País de Gales. A morte do jovem ocorreu no dia 5 de janeiro de 2021 e os detalhes das investigações sobre a morte do rapaz foram divulgadas nesta semana. As informações são do jornal Daily Mail.

De acordo com o inquérito, um exame revelou que Thomas tinha 392mg de cafeína por litro de sangue – o equivalente a cerca de 200 xícaras de café. As investigações apontam que o jovem preparou uma mistura contendo sete vezes a dose máxima recomendada de cafeína em pó antes de beber de uma só vez.

A dose recomendada é de 60 a 300 mg do pó duas vezes ao dia, no entanto, a balança digital do personal trainer marcava peso inicial de 2g. Pai de dois filhos, Thomas preparou a bebida logo após receber a encomenda da empresa de suplementos Blackburn Distributions em seu endereço.

Segundo o inquérito, ele estava “provavelmente buscando uma porção de médio porte”, mas em vez disso bebeu até 5g do pó.

Conforme a esposa da vítima, Suzannah Mansfield, o marido era “muito saudável”. Ela relatou que minutos após ingerir a mistura, Thomas começou a espumar pela boca. O socorro foi acionado e Thomas Mansfield foi levado às pressas para o hospital Ysbyty Glan Clwyd.

Ele sofreu uma parada cardíaca e foi declarado morto às 16h de 5 de janeiro do ano passado. Na conclusão do inquérito, o legista sênior John Gittins registrou que a morte do personal trainer foi uma fatalidade devido ao resultado não intencional de consumir o pó de cafeína.

