Personal trainer exibe corpo trincado de Fábio Assunção nas redes sociais

Nessa quinta-feira (16), o personal trainer Chico Salgado usou as redes sociais para publicar duas fotos de Fábio Assunção, falando sobre a transformação no corpo e na vida do ator. Ele perdeu mais de 27 quilos com reeducação alimentar e exercícios físicos, e agora surge exibindo corpo trincado.

“Eu acho muito engraçado como funciona a cabeça da maioria dos brasileiros. Adoramos compartilhar a derrota e o fracasso principalmente se existe algum tipo de evidência na pessoa. Trago o meu aluno, Fábio Assunção, que fez uma das mudanças de vida mais incríveis que eu já vi e merece ser aplaudido e compartilhado para motivar alguém que pode estar precisando disso, mas o julgamento muitas vezes não deixa ninguém enxergar”, escreveu Salgado na legenda.

“Que um dia nós possamos aprender a admirar e compartilhar histórias de vitória e superação e isso tenha mais destaque do que qualquer meme sem noção. Ainda bem que o Fábio usou todas as críticas para converter em energia e vontade de mudar. Esse foi o trampolim para ressurgir na sua melhor versão! PS: Não é bomba, dieta milagrosa nem mágica. São 10 meses de trabalho duro que começou com uma coisa chamada decisão”, finalizou.

Nos comentários, uma série de artistas deixaram elogios à dedicação de Fábio, e também ao trabalho de Chico Salgado. “Parabéns! Que legal ver o comprometimento de vocês”, escreveu a apresentadora Angélica. “Orgulho de vocês. Lindo de ver”, disse o ator Bruno Gagliasso. “Gigantes”, comentou Larissa Manoela.

Confira o post de Chico com as fotos de Assunção abaixo:

