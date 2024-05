Personal trainer é acusado de importunação sexual contra duas alunas em Goiás

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/05/2024 - 17:45 Para compartilhar:

O personal trainer Bruno Fidelis foi preso acusado de importunação sexual contra uma aluna, de 22 anos. Após ter conhecimento sobre o caso, uma jovem, 23, registrou um boletim de ocorrência pelo mesmo crime. Os casos ocorreram em Caldas Novas, Goiás.

Assim que a primeira aluna do personal registrou o caso, ele foi preso na terça-feira, 21, mas a Justiça determinou a soltura dele no mesmo dia. Depois que o caso veio à tona, a jovem procurou uma delegacia e alegou que Bruno teria retirado uma parte do seu biquíni para olhar sua região íntima durante uma avaliação física, em 2023.

Esse novo registro vai se somar à investigação já em curso contra o profissional, em que uma aluna disse que Bruno teria apalpado os seus seios. À polícia, o personal trainer teria confessado o caso, mas negado interesse sexual na jovem.

No entanto prints (capturas de tela) de conversas desmentem a versão apresentada pelo profissional, pois ele disse que acreditou que a aluna havia correspondido ao interesse e pediu desculpas.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Polícia Civil de Goiás informou que os casos são investigados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caldas Novas, que atua na coleta de elementos probatórios e identificação de outras possíveis vítimas do personal trainer.