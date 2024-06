Personal diz que tomou iniciativa em relacionamento com Gracyanne Barbosa: ‘Me senti à vontade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2024 - 10:40 Para compartilhar:

Gilson de Oliveira, personal trainer que inicialmente foi apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, deu novos detalhes sobre o relacionamento que manteve com a musa fitness. Segundo ele, antes do envolvimento eles eram apenas amigos e chegou até a visitar a casa do casal.

“O primeiro beijo… Vou confessar que fui eu que tive a iniciativa. Eu me senti à vontade, por mais que talvez ela não tenha se sentido, estou falando por mim, a iniciativa foi minha”, admitiu Gilson em entrevista ao “Domingo Espetacular”.

Assim como dito pela musa fitness, ele confirmou que o envolvimento aconteceu após a separação de Belo, que ainda não tinha sido exposta publicamente. “Quando eu comecei a ter alguma com ela, eles já não estavam mais juntos. Mas, por eles, eu não sei te falar, até porque existem muitas coisas por trás de tudo isso”,

O personal negou que tenha se aproximado de Gacyanne para ganhar fama. “Não faria isso por interesse de imagem, de mídia. Não faz o meu perfil”, disse. Segundo ele, teve alguns encontros com Belo, com chegou a gravar um vídeo, na época em que ainda era amigo da influenciadora, “Até esse vídeo aí, todo mundo era amigo. Foi logo que comecei na academia. Tinha uma galera reunida nesse mesmo dia, ele também estava junto. […] Fui uma vez [lá na casa do casal] no Natal, mas era amizade pura”, completou.