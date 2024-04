Personal diz que teve affair com Gracyanne por seis meses e que foi demitido da academia a pedido de Belo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/04/2024 - 20:33 Para compartilhar:

O personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, falou sobre o romance entre ele e a fisiculturista após a polêmica envolvendo a separação do cantor. Durante entrevista que foi ao ar nesta terça-feira, 23, ele deu a versão sobre o fim do casamento do pagodeiro.

A entrevista foi conduzida pelo ator Raul Gazolla no canal do YouTube do advogado Joabs Sobrinho, que está cuidando da defesa do personal no processo contra Belo.

Ao lado de Gilson, o advogado declarou que a notícia da traição foi plantada para promover a turnê que comemora os 30 anos do grupo Soweto, que tem participação de Belo.

O advogado, que é porta-voz do personal, contou que Gilson e Gracyanne ficaram juntos de fevereiro a agosto do ano passado, momento em que, segundo ele afirmou, ambos estavam solteiros. Sobrinho garantiu, ainda, que o affair era do conhecimento de todos da academia onde o romance começou, inclusive do próprio pagodeiro.

“Ela (Gracyanne) sempre deixava isso transparecer: de que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava com uma pessoa livre e feliz por ter conhecido o Gilson. E por ele ter a mesma característica física e gostar de malhar pesado, ela começou a se interessar e a se envolver”, declarou o advogado.

Ainda durante a entrevista, o advogado afirmou que Belo chegou a enviar seu empresário à academia para pedir o desligamento de Gilson do trabalho.

“O Belo fez pressão, o empresário foi lá e pediu a cabeça de Gilson, que foi demitido”, disse, acrescentando que seu cliente se afastou da fisiculturista a partir de então. “Ele nunca foi personal dela. Isso tudo foi uma covardia”, disparou.

Sobrinho lamentou que a imagem do seu cliente tenha sido prejudicada por conta da polêmica.

“Ele ficou com uma fama horrorosa. Acabou de se formar na faculdade, tem dois irmãos deficientes. Está passando um perrengue danado em casa. Ele é um trabalhador e está sofrendo um montão de ataques. Tudo o que foi colocado foi para justificar o término de um casamento. E ele foi o bode expiatório”, disparou o advogado.

Gilson de Oliveira disse que ele e Gracyanne se viam todos os dias na academia, mas se marcavam de se encontrar duas vezes durante a semana.

“Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é”, falou ele, que não teria mais encontrado mais Gracyanne desde que foi demitido.

Procuradas, as assessorias de Belo e Gracyanne Barbosa disseram que não vão se posicionar sobre o caso.