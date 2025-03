Personagens de ‘Suits’ e ‘Dexter’ viram bonecos colecionáveis; veja

As séries Dexter e Suits serão contempladas pela primeira vez com bonecos colecionáveis da Funko Pop. A marca anunciou os lançamentos das duas linhas inéditas na quarta-feira, 19, em seu perfil no Instagram.

Os fãs de Suits poderão colecionar bonecos dos personagens Harvey Specter (Gabriel Macht), Mike Ross (Patrick J. Adams) e Louis Litt (Rick Hoffman), que vem com a gatinha Mikado no colo. Já os fãs de Dexter poderão adquirir um boneco de Debra (Jennifer Carpenter) em seu uniforme policial, ou duas versões de Dex (Michael C. Hall): uma em que o boneco está vestido como analista forense e outra em que está com sua vestimenta de assassino, com uma faca na mão e respingos de sangue no rosto e no avental.

Os bonecos colecionáveis de Dexter são inspirados na série original que ficou no ar entre 2006 e 2013. A atração ganhou uma sequência em 2021 (Dexter: New Blood) e uma história de origem no ano passado (Dexter: Pecado Original). Todas estão disponíveis para streaming no Paramount+. Uma nova continuação da série original, Dexter: Resurrection, tem lançamento previsto para este ano.

Suits também ganhou um derivado neste ano. A nova série, Suits: LA, acompanha um ex-promotor de Nova York que abre um escritório de advocacia em Los Angeles, especializado em direito penal e de entretenimento. O advogado, Ted Black, é um antigo colega de Harvey Specter e, por isso, o personagem faz algumas aparições no spin-off. A série original está disponível para streaming na Netflix e, por enquanto, Suits: LA não tem previsão de lançamento no Brasil.

Todos os bonecos estão em pré-venda no site da Funko, e os preços variam. A caixa com Harvey e Mike, de Suits, sai por 24 dólares (R$ 135,90). O boneco de Louis e os tradicionais de Dexter e Debra, vendidos individualmente, saem a 12 dólares (R$ 67,90) cada. Já o boneco de Dexter sangrento, vendido em edição limitada, custa 15 dólares (R$ 84,90).