Perseverance registra evidências que podem indicar vida em Marte

O rover Perseverance registrou fotos em alta resolução do solo de Marte. As imagens mostram sinais na cratera Jezero, que indicam que havia um lago fechado alimentado por um rio no local há cerca 3,6 bilhões de anos. As informações são do UOL.

Segundo um estudo da revista Science, a cratera tem aproximadamente 35 quilômetros de diâmetro. O Centro Nacional da Pesquisa Científica da França (CNRS, sigla em francês) disse que os estratos de sedimentos são ótimos candidatos para se encontrar sinais de vida do passado.

Os estratos são “sedimentos argilosos ou arenosos, nos quais é mais fácil preservar matéria orgânica”, de acordo com Nicolas Mangold, um dos astrogeólogos autores do estudo.

Sylvestre Maurice, do instituto de pesquisa em astrofísica e planetologia da Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, ressaltou que as imagens indicam matéria orgânica — produzida por organismos vivos — nas profundezas do solo e nos depósitos de sedimentos do delta de um rio.

A Supercam do Perseverance ainda detectou a presença de pedras e blocos rochosos, que evidenciam a existência de fortes correntes fluviais no passado.

