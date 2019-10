Perseguição da PM a suspeitos acaba em tiroteio no Gasômetro

Rio – Uma perseguição de policiais militares terminou em tiroteio na região do Gasômetro, na manhã deste sábado. De acordo com a PM, uma equipe da UPP Adeus/Baiana estava em deslocamento pela Avenida Brasil, na altura do Caju, quando foi atacada por ocupantes de um carro. Houve confronto. Os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram.

No carro, os militares apreenderam munições, um carregador de pistola, dois rádios comunicadores, três celulares, além uma mochila e roupas. O caso foi encaminhado para a 17ª DP (São Cristóvão). Nesta manhã, uma pessoa vítima de roubo na Gamboa esteve na delegacia e reconheceu alguns de seus pertences entre os itens apreendidos. A ocorrência está em andamento.