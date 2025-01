Perpetual confirma alto teor de lítio no Vale do Lítio, em Minas Gerais

A Perpetual Resources anunciou resultados excepcionais em sua exploração no projeto de lítio Isabella, localizado no Vale do Lítio, em Minas Gerais. Ensaios recentes identificaram mineralizações de alto teor, incluindo amostras com 6,8% de óxido de lítio (Li₂O). A empresa considera a descoberta uma das mais promissoras da região, marcando Isabella como uma nova fonte de espodumênio de alto teor. O projeto, que envolve três corredores de mineralização, foi alvo de uma exploração inaugural focada em pegmatitos ricos em lítio, césio e tântalo.

De acordo com Allan Stephens, gerente de Exploração da Perpetual, os resultados confirmam o potencial do projeto, com mineralizações identificadas em várias tendências. A companhia já está mapeando detalhadamente a área para consolidar alvos de sondagem e se preparar para iniciar a fase de licenciamento em 2025. Esses avanços reforçam o status de Isabella como um dos empreendimentos emergentes mais importantes no setor de lítio.

Em paralelo, a Perpetual mantém um acordo com o governo de Minas Gerais, firmado em outubro, para acelerar o desenvolvimento de Isabella e outros projetos estratégicos, como Itinga, também de lítio, e Raptor, de terras raras. Esses projetos fazem parte de uma estratégia para posicionar a empresa como protagonista no fornecimento de minerais críticos no Brasil e no mercado internacional.

