Pernas de Zilu Camargo acumulam elogios em rede social

Sempre muito chique, Zilu Camargo não escondeu sua beleza ao publicar uma foto nesta terça-feira (21) no seu Instagram. Com um vestido estampado, a empresária mostrou as pernas de dar inveja. Uma seguidora até sugeriu que Zilu rezasse para afastar as más energias.

“Zilu, amiga, reza porque dá até nojo de ver as pessoas te invejando”, escreveu uma fã. Outros comentários elogiando a empresária fazem a maioria na foto. Zilu não escondeu a felicidade do novo relacionamento, e disse a uma seguidora o que pretende fazer no futuro. “Quero casar! Não sei viver sozinha. O namoro é bom, porque você tem companhia, com quem falar. Ele chega em casa e faz janta pra mim. Essa divisão é muito boa. Ter uma pessoa por perto, que cuida de você, que soma, é muito bom”, completou.

