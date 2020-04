Pernas de morango: se livre dos pontinhos pretos nas pernas

Se você é alguém que sofre com pontinhos pretos nas pernas que ficam muito perceptíveis, provavelmente conhece o termo “pernas de morango”. A má notícia é que as pernas de morango podem ser causadas por vários fatores, incluindo uma condição específica da pele ou aparelhos de barbear ruins. A boa notícia é que existem várias maneiras de tratar e impedir o desenvolvimento de pernas de morango ou os pontinhos pretos nas pernas.

O que são os pontinhos pretos nas pernas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por that skincare plug ‍♀️ ✨ (@thatskincareplug) em 16 de Jan, 2020 às 11:21 PST

“Pernas de morango” são manchas escuras que lembram pequenos pontos pretos.

“O termo vem da aparência pontilhada ou sem caroço que lembra a pele e as sementes de um morango”, diz Sapna Patel, MD, dermatologista certificada pelo conselho da Spring Street Dermatology, em Nova York.

Os comedões ou cravos abertos que causam o aparecimento das manchas escuras são folículos capilares ou poros dilatados que contêm uma mistura de óleo, bactérias e pele morta. “Quando o folículo ou poro é exposto ao ar após a depilação, pode escurecer”, explica o Dr. Patel.

O que causa as pernas de morango?

As pernas de morango podem ser causadas por um distúrbio da pele chamado queratose pilar. “Ocorre principalmente na parte superior do braço, coxas anteriores, bochechas e raramente nas pernas”, diz Leonard Bernstein, MD, dermatologista certificado pelo Conselho de Administração do Laser & Skin Surgery Center em Nova York. “Essa é uma condição em que há uma quantidade excessiva de queratina e descamação presas na abertura do folículo ou poro. É principalmente uma erupção sazonal ou episódica em 10 a 15% da população.”

Lâminas velhas ou baratas podem estar causando o desenvolvimento desses pontos pretos nas pernas. “Se depilar inadequadamente com lâminas velhas e sem nenhum tipo de creme pode, às vezes, causar os pontinhos pretos nas pernas, diz o Dr. Patel. “Machucados causados pela lâmina podem levar a pernas de morango e pode causar foliculite.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wow Hair and Beauty (@wow__hair_n_beauty_by_rozanne) em 5 de Fev, 2020 às 9:14 PST

Outra causa pode incluir pêlos encravados. “Em algumas pessoas com pêlos grossos, esses pêlos encravados podem estar causando o aparecimento de pernas de morango”, diz Patel. “Em alguns casos, a pele ao redor do folículo pode escurecer em resposta à irritação da depilação, o que aumenta a aparência escura”.

Como tratar as pernas de morango ou fazer os pontinhos pretos na pele sumirem

Trocando primeiro a gilete com mais regularidade.

Sempre use creme ou sabão ao depilar para garantir que a área seja hidratada antes de entrar em contato com uma gilete. O Dr. Berstein sugere o uso de sabão antibacteriano, para diminuir as bactérias na superfície da pele.

Após depilar, sempre hidrate a pele. O Dr. Patel sugere o uso de hidratantes com ácido lático ou uréia, que também esfoliam a pele e ajudam a prevenir pêlos encravados.

Se isso não funcionar para você, considere investir na depilação a laser. “Tudo o que mata os cabelos na raiz, como a depilação a laser (que é uma solução permanente) ou um depilador (que pode ser doloroso)” ajudaria a prevenir as pernas de morango, diz o Dr. Patel.