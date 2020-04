Pernambuco prorroga fechamento do comércio para conter covid-19

O governo de Pernambuco anunciou a prorrogação do fechamento do comércio no estado até o dia 30 de abril. A medida tem como intuito reforçar o isolamento social como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus.

Com 186 mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, Pernambuco é o terceiro estado com mais mortes no país, segundo última atualização do Ministério da Saúde. O estado teve até o momento, ainda conforme dados do Ministério da Saúde, 2.006 casos confirmados, com letalidade de 9,3%, acima da média nacional, que está em 6,4%.

A decisão envolve estabelecimentos comerciais e qualquer atividade considerada não essencial. Ficam abertos supermercados, padarias, mercados, casas de alimentos para animais de estimação, postos de combustível, distribuidoras de água, hospitais e provedores de serviço de acesso a água, gás, luz e Internet.

Entre os segmentos com funcionamento autorizado também estão oficinas mecânicas, bancos, lavanderias, manutenção predial, obras relacionadas à situação de emergência e concessionárias de serviços públicos.