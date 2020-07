Pernambucano: Veja o caminho de Santa Cruz e Náutico no mata-mata Enquanto o Santinha aguarda a semifinal, o Timbu encara o Central nas quartas de final

Se o Sport passa por um momento delicado na reta final do estadual, Santa Cruz e Náutico, as outras duas forças de Pernambuco, não podem dizer o mesmo, já que a dupla ostenta o sonho do título.

Confira abaixo a situação de cada time na Segunda Fase:

Santa Cruz



O desempenho do Santinha na fase de classificação foi formidável. Sob o comando de Itamar Schulle, o Tricolor não tomou conhecimento dos rivais e garantiu a melhor campanha, com 25 pontos, em 27 possíveis.

Na rodada final, o Santa Cruz ajudou a eliminar o Sport, um dos maiores rivais e agora espera de camarote o desfecho das quartas de final, já que a melhor campanha o colocou entre os semifinalistas.

Na semi, o Santa espera o vencedor do duelo entre Náutico e Central, que acontece no fim de semana.

Náutico



Embalado pelo acesso à Série B na temporada passada, o Náutico mostrou que está focado no estadual e, apesar da instabilidade nos últimos jogos, a equipe de Gilmar Dal Pozzo mostrou poder de decisão.

Quando precisou definir, o Timbu bateu o Salgueiro e ficou com uma das vagas nas quartas de final. O adversário é o Central. Caso o clube dos Aflitos avance, ele faz a semi diante do Santa Cruz.

