Pernambucana se torna a primeira mãe a vencer Miss Universo Brasil; saiba quem é

Da Redação 20/09/2024 - 9:56

A pernambucana Luana Cavalcante, de 25 anos, fez história na quinta-feira, 19, ao se tornar a primeira mulher mãe e casada a ser eleita Miss Universo Brasil. Ela representará o país no concurso Miss Universo 2024, em novembro, no México.

Casada com um empresário e mãe de Pedro, de 6 anos, a modelo também tem carreira consolidada na moda e no cinema. Ela já atuou em produções internacionais, como “Battle for Saipan” (2023), e nacionais, como “Filho do Mangue” (2023).

Após o resultado do concurso, Luana acumulou mais de 85 mil seguidores em seu Instagram, onde compartilha conteúdos sobre a preparação para competições e a rotina como modelo.

Após uma mudança de regras, o Miss Universo passou a aceitar mulheres casadas e com filhos, além de ter retirado o limite de idade. O segundo lugar ficou com Gabriele Marinho, Miss Alagoas, seguida por Maria Fabiana Mata, Miss Rio de Janeiro, em terceiro.

