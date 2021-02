Permanência no G4, primeira vitória no ano, reestruturação: São Paulo enfrenta o Ceará com vários objetivos Tricolor trata o jogo contra o Vozão como fundamental para a sequência da temporada. Vizolli estreia como interino tentando manter o clube na parte de cima da tabela

O São Paulo tem muitos objetivos para alcançar no jogo contra o Ceará, às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mais importante é vencer para não correr o risco de sair do G4 do Brasileirão. Caso não ganhe e o Fluminense superar o Atlético-MG, no Maracanã, o Tricolor paulista cairá para a quinta colocação, saindo do grupo que se classifica diretamente para a Copa Libertadores.

Brenner entrou na lista: Veja as vendas mais caras da história do São Paulo



Porém, para vencer, o São Paulo precisará quebrar um jejum deste ano. O clube ainda não venceu em 2021, com quatro derrotas e dois empates em seis jogos. Somente o Botafogo tem números piores entre os times da Série A. O que pesa a favor do Tricolor é o histórico recente contra o Vozão, que pode servir de incentivo para a partida.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

O jogo também servirá para a estreia do técnico interino Marcos Vizolli, que deve comandar o clube até o final do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro teste desde a saída de Fernando Diniz, anunciada no dia 1 de fevereiro. Portanto, a comissão técnica teve tempo de trabalhar o elenco e se preparar para encarar a equipe cearense.

Uma das ações foi colocar o treino da véspera da partida no Morumbi. Com um intervalo grande de tempo entre um jogo e outro – cerca de dez dias -, a comissão técnica quis dar um ar de partida, trocando o CT da Barra Funda, onde geralmente acontecem as atividades, para a casa são-paulina.

Procurando um novo técnico no mercado e quase acertado com Crespo, o São Paulo prefere esperar o confronto diante do Vozão para anunciar qualquer chegada. A ideia é não tirar o foco da equipe e apoiar o interino Vizolli.

A cúpula são-paulina conversou com cerca de dez nomes no ‘processo seletivo’ para a contratação de um novo técnico. Agora, portanto, é hora de avaliar os prós e contras e tomar a decisão com cautela.

Para ter mais tranquilidade, uma vitória contra o Ceará é fundamental. Resta saber se o Tricolor cumprirá os diversos objetivos no jogo desta noite.

E MAIS:

Veja também