Perlla curte férias ao lado do marido e das filhas, em Santa Catarina: ‘Encantadas’

A cantora Perlla aproveitou as férias escolares de suas filhas, Pérola e Pietra, de 11 e 10 anos, para viajar com a sua família para o parque Beto Carrero World, em Santa Catarina.

Essa é a primeira viagem em família da cantora e vem aproveitando bem os dias de diversão ao lado do seu esposo, o empresário Patrick Abrahão, e dos seus sogros, Ivonélio Abrahão e a Bispa Jaqueline.

“As meninas estão encantadas e está sendo muito bom. Já visitamos alguns pontos turísticos em Balneário Camboriú e agora o ainda no Beto Carrero, que foi o ponto alto da nossa viagem. Estávamos ansiosos!“, revelou a cantora.

Após as férias, Perlla voltará a se dedicar aos seus projetos musicais. A cantora lançou recentemente a música “Entende Ou Não”, parceria com o cantor Belo, que fará parte do novo EP da cantora, previsto para ser lançado em 2024, com grandes parcerias, músicas inéditas e releituras de alguns dos seus maiores sucessos.

