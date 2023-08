Perlla aposta em novo visual para celebrar 20 anos de carreira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 16:01 Compartilhe

A cantora e influenciadora Perlla vem se dedicando cada vez mais ao ramo da beleza e do bem-estar. E para celebrar duas décadas de carreira, não poderia ser diferente.

A data especial recebeu atenção redobrada com aplicação de mega hair de 70 cm e 200 gramas de cabelo natural brasileiro do Sul, um dos mais caros do mercado.

Para completar, a artista, que havia adotado o ruivo recentemente, voltou a escurecer seus fios para relembrar o visual que tinha quando estourou no funk, em 2003.

A técnica, utilizou o preenchimento das pontas ralas, tornando o visual natural. A responsável pela transformação foi a especialista em alongamento capilar Isabella Massariol, que revelou alguns segredos das madeixas da cliente famosa.

“A Perlla já é minha cliente há algum tempo e confia no nosso espaço de olhos fechados. O cabelo dela já é grande, então usamos o mega para preencher as pontas ralas”, revelou ela.

Ao contrário do que se poderia imaginar, o procedimento não requer longo tempo e, no caso de Perlla, durou cerca de 20 minutos.

“O Mega Hair faz uma transformação e ajuda muito a melhorar a autoestima. Sem contar que qualquer pessoa pode aderir. É, inclusive, uma ótima técnica para quem passa por problemas de saúde que implicam na queda de cabelo, como já aconteceu comigo mesma”, garantiu a especialista.

