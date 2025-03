Perito Ricardo Molina coloca fogo em objetos dentro de casa durante briga com esposa

O perito aposentado e professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Ricardo Molina de Figueiredo, de 73 anos, conhecido por trabalhar no caso PC Farias, foi levado a uma delegacia de Campinas (SP) neste sábado, 8, após atear fogo em pertences pessoais, como roupas e papéis, durante uma briga com a esposa na residência do casal em um condomínio no bairro Caminhos de São Conrado.

Em contato com a IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a Polícia Militar foi acionada pelos seguranças do condomínio para um suposto caso de violência doméstica em que um homem estava com uma arma branca em uma das mãos.

Conforme as forças de segurança, a esposa do professor da Unicamp foi retirada da residência após ser encontrada isolada em um cômodo da casa.

De acordo com a SSP-SP, Molina foi visto pelos agentes ateando fogo em roupas e papéis, além de apresentar ferimentos no pé por ter pisado em cacos de vidro que estavam no chão. Com o perito aposentado, as autoridades apreenderam um canivete.

Segundo o órgão, o caso foi registrado como violência doméstica e contravenções penais pela Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, que investiga a ocorrência por meio de inquérito. Molina e a mulher foram ouvidos e liberados.

A IstoÉ não conseguiu localizar a defesa de Molina. O espaço segue aberto para manifestação.

Histórico de violência doméstica

Em abril de 2023, Ricardo Molina foi acusado publicamente pela então esposa, Janine Jansen, de violência doméstica, psicológica e patrimonial. Na época o casal estava em processo de separação. Vídeos postados pela mulher registram o momento em que o perito quebra vidros de uma porta, urina em cima de uma Bíblia e joga roupas e maquiagens pela janela. Ela é chamada de ‘piranha’, ‘vagabunda’, ‘interesseira’ e ‘traidora’.

Na ocasião, o perito disse que a discussão começou em um momento em que eles tentavam reatar o casamento, mas Molina teria descoberto uma traição da ex-mulher, o que ela nega. A versão dela é que o ex-marido manteve casos extraconjugais ao longo do casamento. Molina negou as traições e também as agressões.

Ricardo Molina, que é ex-professor da Universidade de Campinas (Unicamp), ficou conhecido nacionalmente por ter atuado em casos emblemáticos, como no assassinato do empresário Paulo César Farias, o PC Farias, morto em 1966. Farias foi tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor, que deixou o Palácio do Planalto em 1992, quando sofreu um processo de impeachment. Molina atuou também no acidente de avião que matou os integrantes da banda Mamonas Assassinas, em 1996.

*Com informações do Estadão