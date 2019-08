Perisic deverá ser emprestado pela Inter ao Bayern de Munique, diz imprensa

O atacante croata da Inter de Milão, Ivan Perisic, vai jogar uma temporada emprestado ao Bayern de Munique, que busca desesperadamente por pontas que possam cobrir os vácuos deixados pelos veteranos Arjen Robben e Franck Ribery, informa neste domingo a imprensa alemã.

O atual campeão da Bundesliga correu durante muito tempo atrás de Leroy Sané, mas o caso parece ter se encerrado nesta semana devido à grave lesão do jogador do Manchester City, que será operado no joelho e vai passar vários meses afastado dos gramados.

“A chegada de Ivan Perisic está decidida”, afirma na internet o jornal de Munique Tz. “Ele vai passar pelos exames médicos na próxima semana”, explica.

“O Bayern conta com o empréstimo de um ano do vice-campeão mundial croata”, acrescenta o Bild. “Preço: até cinco milhões de euros”, detalha o jornal.

Perisic, de 30 anos, jogou na Bundesliga entre 2011 e 2015, no Borussia Dortmund e no Wolfsburg.

