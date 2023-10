Período para comentários sobre regras para fortalecer capital de bancos foi ampliado, diz Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 14:09 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou nesta sexta-feira, 20, em comunicado, que agências regulatórias bancárias federais dos Estados Unidos anunciaram que estenderão até 16 de janeiro do próximo ano o período para comentários sobre a proposta para elevar o capital de grandes bancos, a fim de fortalecer o sistema bancário.

O prazo mais amplo permitirá que as partes interessadas analisem melhor as questões e preparem seus comentários, diz comunicado do BC do país.

Também foi estendido para a mesma data o período para se receber comentários para a proposta do Fed de modificar uma cobrança de capital para os bancos maiores e mais complexos no país. Nos dois casos, o prazo inicial era 30 de novembro.

