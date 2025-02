‘Perigoso’ e ‘psicopata’: o que disseram policiais presos no caso do delator do PCC

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Rogerinho. Os representantes do delegado Fábio Baena e do investigador Eduardo Monteiro afirmam que as prisões são “ilegais”, “desnecessárias” e “arbitrárias”. A Polícia Civil prendeu 26 pessoas suspeitas de envolvimento no caso Gritzbach, sendo 22 policiais.

O cabo Denis Martins e o soldado Juan Silva Rodrigues são apontados como os atiradores, e o tenente Fernando Genauro, como motorista dos assassinos.