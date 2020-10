Péricles leva a filha na praia pela primeira vez e se emociona: “Inesquecível”

O cantor Péricles aproveitou o dia de folga e levou pela primeira vez a filha, Maria Helena, à praia. Nesta quarta-feira (14), ele postou alguns cliques do passeio especial e fez um texto emocionado no Instagram.

“A primeira vez a gente nunca esquece. A felicidade da Maria Helena na praia me comoveu. Foi um momento muito esperado por nós. Mostrar para ela o mar, a areia, fazer ela ter esse contato com a natureza, foi algo inesquecível. São momentos assim que guardaremos para sempre em nossos corações”, escreveu Péricles na legenda do post.

Veja também:

Tony Lemos, músico do grupo Santamaria, é encontrado morto em casa

Thais Fersoza comemora 6 anos de casamento com Michel Teló e se declara: “Te amo”

Lidiane Faria, mulher do sambista, também estava presente no dia de lazer.

Confira a publicação de Péricles:

Veja também