Péricles, Iza e Sandy participarão do show do ‘Criança Esperança’

O show da campanha Criança Esperança 2020 será exibido na próxima segunda-feira, 28, e deverá celebrar os 35 anos do projeto com várias atrações. Nesta semana, a Rede Globo confirmou alguns dos artistas que irão se apresentar no evento, que teve alterações para seguir as regras de órgãos da saúde em relação à pandemia do novo coronavírus.

Entre os cantores confirmados Sandy e Péricles farão um dueto que tem o objetivo de falar sobre a fé do brasileiro e contará com a presença de representantes de diversas religiões. A dupla Zé Neto e Cristiano fará uma “batalha de hits” com o cantor Dilsinho.

As cantoras Alcione e Iza também irão se apresentar juntas, para homenagear a força da mulher brasileira, que será apresentada durante a ação pela apresentadora Ana Maria Braga. As performances foram gravadas remotamente.

Além das atrações musicais, o jornalista Pedro Bial irá comandar algumas conversas, em plataformas virtuais, com beneficiados pelas ONGs que recebem as doações do Criança Esperança. A atriz Larissa Manoela também participará do show, com um vídeo para homenagear os profissionais da área da saúde.

Nos dias 26, 27 e 28 a Globo também realizará os Mesões da Esperança, pela plataforma Doe Esperança, que permitirá que o público interaja virtualmente com Juliana Paes, Fernanda Gentil, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Fábio Assunção, Dira Paes, Jonathan Azevedo, Leandra Leal e outros artistas da emissora.

O show, que ocorre na noite da segunda-feira, 28, será apresentado por Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho. Neste ano, todas as doações para a campanha serão feitas exclusivamente por empresas.

