Péricles fala sobre perda de mais de 50 kg: ‘Tenho que estar bem’

04/07/2024

O cantor Péricles, 54, recentemente falou sobre sua perda de peso. Em entrevista ao “The Noite”, do SBT, que foi ao ar nessa quarta-feira, 3, o artista relembrou ter eliminado mais de 50 kg de massa.

“Tem duas mulheres especialmente culpadas por isso: minha esposa, Lidiane, e a minha filha, Maria Helena. Ela tem quatro anos e eu preciso estar bem fisicamente para brincar com ela”, começou.

“Cada vez que ela me chamava e eu sabia que não estava bem, falava: ‘Isso não pode acontecer. Tenho que estar bem para ela’. Pensando em plantar boas sementes para um futuro para ela guardar boas lembranças. Isso vale muito”, declarou Péricles. Vale lembrar que o artista chegou a pesar 210 kg.

Ainda durante a entrevista, Péricles falou sobre o lançamento do álbum “Calendário – Ao Vivo”, e a homenagem a Rita Lee. “Gravamos em 2023 uma versão de estúdio, com oito músicas, sendo sete inéditas e uma releitura de ‘Desculpe o Auê’ em homenagem a Rita Lee. Para não matar ele em 2024, decidimos gravá-lo ao vivo e pegar mais 10 canções que juntam a minha trajetória de 12 anos de carreira solo junto com os mais de 30 anos de carreira”, destacou.

O cantor também gravou um dos grandes clássicos de Milton Nascimento, “Maria, Maria”.